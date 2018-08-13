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Сеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммиту

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Делегации от Южной Кореи и КНДР в понедельник начнут переговоры вокруг организации нового двустороннего саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.

По словам представителя главы южнокорейского государства, на переговорах будут согласовываться место и время третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения.

"Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита - ИФ), но я не считаю, что встреча может пройти именно и только в Пхеньяне, и не могу сказать, что это место встречи определено без возможности внесения изменений", - сказал представитель южнокорейского президента на брифинге в минувшую пятницу.

Стороны также обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Переговоры будут проходить в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались в мае 2018 года. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече - осенью текущего года в Пхеньяне.

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Теги: КНДР, Южная Корея

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