Венесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос об аресте оппозиционного венесуэльского политика Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Борхеса", - отметил министр связи и информации Хорхе Родригес.

В ходе пресс-конференции министр также показал видеоролик, в котором считающийся причастным к покушению парламентарий Хуан Рекесенс заявляет об участии также Борхеса. По его словам, Борхес "просил сделать ему одолжение", которое заключалось в том, чтобы оказать помощь Карлосу Монастериосу, который также участвовал в попытке покушения на Николаса Мадуро.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США и Колумбию и правую оппозицию в стране.

Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.

Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс. Рекесес был задержан стражами порядка, а Борхес по-прежнему находится в Колумбии.