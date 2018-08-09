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Оппозиционных депутатов парламента Венесуэлы лишили неприкосновенности

Опальные политики называют попытку покушения на Мадуро постановкой

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Решением Национального учредительного собрания Венесуэлы депутаты парламента Хулио Борхес и Хуан Рекесенс лишены неприкосновенности по обвинению в причастности к организации покушения на президента страны Николаса Мадуро, сообщили СМИ из Каракаса.

Накануне о том, что такое решение готовится, сообщил глава нацсобрания Диосдадо Кабельо.

"Единственный пункт повестки дня завтрашнего заседания Национального учредительного собрания - вопрос о лишении депутатской неприкосновенности тех, кто был причастен к покушению на убийство нашего брата президента Мадуро", - написал он в своем твиттере.

Борхес, находящийся в Колумбии, назвал попытку покушения на Мадуро постановочным фарсом.

"Никто в стране, да и в мире не верит тебе в том, что касается этого фарса с покушением, все мы знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - написал политик в своем твиттере.

Ранее Мадуро в эфире государственного телевидения обвинил Борхеса и других оппозиционеров в причастности к организации покушения. В ней, по словам президента, за $50 млн принимали участие 11 человек, в том числе опальные венесуэльские политики, проживающие в Колумбии и США. Венесуэла будет добиваться их выдачи.

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята в минувшее воскресенье.

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Теги: Венесуэла

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