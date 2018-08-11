Представитель президента Украины сообщил о возможном аресте в порту Херсона судна из РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российское судно "Механик Погодин" может быть задержано в морском торговом порту Херсона, сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Сотрудниками ГУ СБУ (...) выявлено и задокументировано судно "Механик Погодин" ИМО 9598397 под флагом РФ, которое находится в собственности российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины", - написал Бабин в фейсбуке в пятницу вечером.

По данным Бабина, судно в пятницу зашло в Херсонский морской торговый порт.

"Уверен, что выйдет из этого порта оно нескоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. (...) Берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий", - написал Бабин.

Также он напомнил, что 22 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Позже СНБО Украины ввел в действие обновленный санкционный список, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц.