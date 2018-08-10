Главные новости
ЭкономикаПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговЭкономикаДоллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 годаВ РоссииНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городок
В России

Российский и украинский омбудсмены договорились о помощи морякам "Норда" и ЯМК-0041

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о предоставлении помощи морякам судов "Норд" и ЯМК-0041, задержанных украинской и российской сторонами соответственно.

"Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов "Норд" и ЯМК-0041. Договорились о предоставлении им помощи", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находится у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать Крым. Мера пресечения в виде залога остается в силе как бессрочная.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

4 мая российская сторона задержала рыболовецкое судно ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту. 16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела на капитана судна Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норда" на членов экипажа ЯМК-0041.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Норд, Украина, Россия

Новости по теме

В России
На московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городок
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что банкротство Центра не планируетсяПодробнее
 Российский фрегат весной преследовал в Средиземном море американскую подлодкуРоссийский фрегат весной преследовал в Средиземном море американскую подлодку
Военным удалось собрать данные для акустического портрета подлодкиПодробнее
 Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"
Аннулировавшего путевки туроператора проверили на соблюдение закона о защите прав потребителейПодробнее
 Футболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в КраснодареФутболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в Краснодаре
В начале августа он за рулем BMW врезался в дорожное ограждениеПодробнее
Анонимность пользователей Telegram поставили под сомнениеАнонимность пользователей Telegram поставили под сомнение
Эксперты сообщили об уязвимости, которая позволяет идентифицировать пользователейПодробнее
 Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАРГлавреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАР
Ранее уже была допрошена его заместительПодробнее
 В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"
О контрмерах пока говорить неверно, сказал Дмитрий ПесковПодробнее
 Члены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителей
Их признали виновными в убийстве 17 человекПодробнее
 Уполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в КрымуУполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в Крыму
Одним из вариантов может стать медцентр в СимферополеПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США"Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США
Такое предложение предусмотрено в американском законопроекте об усилении санкций против РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Фотохроника 9 августа7 фото
09 августа
Фотохроника 9 августа
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговЭкономикаДоллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 годаВ РоссииНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокЭкономикаРСПП предупредил о массовом исходе инвесторов в случае повышения налогов для металлурговЭкономикаМедведев не исключил введения уголовного наказания за увольнение лиц зрелого возрастаМоскваВласти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"

Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят

Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятПока помощник Путина предлагал включить в него такие компании, как "НЛМК", "Северсталь", "АЛРОСА", "Мечел", "Норникель" и другие Подробнее

Греческим дипломатам, высланным Москвой, предписали покинуть Россию до субботы

Сторонник ИГ осужден на 23 года за нападение с ножом на двух полицейских в Самаре

Власти Норвегии начнут использовать героин для лечения наркозависимости

Прокурор попросил 5,5 лет колонии для бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова

Экс-президент Ирана призвал Рухани уйти в отставку

Обвиняемого в убийстве журналиста нижегородской ГТРК арестовали

В Астрахани задержали ревнивого пенсионера, сломавшего шею любовнице

Ведран Чорлука завершил выступления за сборную Хорватии

На лондонском вокзале Кингс-Кросс возникли перебои в движении из-за ошибки в сигнальной системе

Следствие заявило, что стоимость имущества Шестуна в несколько раз превысило его доходы

План по созданию космических войск в США может не получить поддержки в Конгрессе

Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары

Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыПо мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожан Подробнее

"Матч ТВ" покажет ответную игру "Зенита" против минского "Динамо"

Игра пройдет в Петербурге, но увидеть ее можно будет только по телевизору Подробнее

Рабочие калужского завода Volkswagen прекратили итальянскую забастовку

Российский и украинский омбудсмены договорились о помощи морякам "Норда" и ЯМК-0041

Крупнейший пожар в истории Калифорнии

Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru