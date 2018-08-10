Российский и украинский омбудсмены договорились о помощи морякам "Норда" и ЯМК-0041

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о предоставлении помощи морякам судов "Норд" и ЯМК-0041, задержанных украинской и российской сторонами соответственно.

"Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов "Норд" и ЯМК-0041. Договорились о предоставлении им помощи", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находится у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать Крым. Мера пресечения в виде залога остается в силе как бессрочная.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

4 мая российская сторона задержала рыболовецкое судно ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту. 16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела на капитана судна Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норда" на членов экипажа ЯМК-0041.