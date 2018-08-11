Пхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризации

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Все предложения США, касающиеся конкретных шагов в области реализации договоренностей американо-северокорейского саммита по денуклеаризации, отвергнуты Пхеньяном, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированные дипломатические источники.

Вашингтон уже сделал и продолжает делать "конкретные предложения по началу и продолжению полностью поддающейся проверке денуклеаризации вплоть до доведения этого процесса до конечной точки", включая временные рамки, цитирует телеканал одного из источников.

Северная Корея отвергла все эти предложения, считая, что они "гангстерские", отмечается в сообщении.

CNN считает, что дипломатия администрации президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи "зашла в тупик". Это стало следствием того, что краткий документ, подписанный по итогам сингапурской встречи двух руководителей, "не предусматривает ни каких-либо временных ограничений, ни вех, которые бы свидетельствовали о выполнении обязательств, а это позволяет сторонам интерпретировать этот документ по своему усмотрению".

США настаивают на полной, поддающейся проверке денуклеаризации, заявляя, что санкции против Северной Кореи будут оставаться в силе до конца этого процесса. Пхеньян же хочет смягчения санкций, подписания мирного договора и гарантий безопасности со стороны Вашингтона как предварительных условий для дальнейшего продвижения по пути отказа от ракетно-ядерной программы, поясняет телеканал.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын отмечает, что уже пошел на уступки США, демонтировав ядерный и ракетный полигоны, передав американцам часть останков американских военных, погибших в годы Корейской войны на полуострове.

Накануне МИД КНДР распространил заявление, в котором предупредил, что на эти жесты дорой воли "США ответили подстрекательством к международным санкциям и давлению", и такие шаги не способствуют денуклеаризации.

При этом в комментарии не упоминается американский президент, а говорится, что препятствуют процессу нормализации двухсторонних отношений "некоторые высокопоставленные официальные лица в администрации" Соединенных Штатов.