Британская полиция не стала связывать взрыв на заводе в Солсбери с "делом Скрипаля"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший в ночь на субботу близ британской химической лаборатории "Портон-Даун" не имеет никакого отношения к делу о попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщили в полиции.

Взрыв произошел на заводе по производству военного оборудования всего в нескольких километрах от лаборатории. Один человек погиб, а еще один госпитализирован.

"В полиции заявили, что взрыв никак не связан с атакой (против Скрипаля - ИФ). Расследование инцидента продолжается", - сообщает на своем сайте телеканал Sky News.

Именно в лаборатории "Портон-Даун" ранее в этом году проводили анализ проб, в результате которого британская сторона пришла к выводу, что Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон считает, что за покушением стоит Россия. Москва эту версию отвергает.