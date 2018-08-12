Лавров назвал обвинения госдепа США в адрес РФ по делу в Солсбери абсурдными

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения госдепа США в адрес России из-за "дела Скрипалей".

"Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По информации ведомства, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". При этом в сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США.