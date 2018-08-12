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Лавров назвал обвинения госдепа США в адрес РФ по делу в Солсбери абсурдными

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения госдепа США в адрес России из-за "дела Скрипалей".

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"Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По информации ведомства, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". При этом в сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Солсбери, Сергей Скрипаль, Россия, США, Сергей Лавров

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