Конституционный суд Грузии отверг критику за решение о легализации марихуаны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд Грузии считает необоснованными оценки в СМИ принятого им решения по вопросу, связанному с потреблением марихуаны, а также со стороны представителей власти и духовенства.

"Утверждения о том, что осуществлена "легализация" наркотического вещества - марихуаны, далеки от содержания принятого судом решения, и являются его неправильным толкованием", - говорится в распространенном в субботу заявлении Конституционного суда Грузии.

В нем отмечается, что своим решением от 30 июля 2018 года КС объявил неконституционным административную ответственность за употребление марихуаны, если это не создает угрозы для третьих лиц.

"В том же решении сказано, что установление ответственности соответствует Конституции в случаях, когда факт использования марихуаны создает угрозу для третьих лиц, к примеру, в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.", - подчеркивается в заявлении.

КС Грузии призывает представителей общественности с большей ответственностью относиться к оценкам деятельности суда и основывать свою критику на основе фактических обстоятельств.

При этом отмечается, что в последние годы Конституционный суд принял ряд решений по проблеме марихуаны на основе требований Конституции Грузии, а не других обстоятельств.

"Решение же от 30 июля 2018 года является логическим продолжением аргументаций, представленных в ранее принятых Конституционным судом решениях по наркотикам, и непонятно, почему это стало причиной необоснованной критики Конституционного суда", - сказано в заявлении.

"Конституционный суд Грузии и впредь будет продолжать осуществлять конституционный контроль и постоянную защиту конституционных прав человека", - говорится в заявлении.

30 июля КС Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" (Шишка) Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".

Решение Конституционного суда, практически легализующее потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

В частности, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что данное решение об использовании марихуаны "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.

Против легализации марихуаны выступил и католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение КС и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".

Согласно обнародованным на днях результатам социологического исследования, проведенного в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI), 74% опрошенных против легализации в стране марихуаны, и только 18% респондентов допускают это.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.