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Эрдоган призвал США избавиться от неуважения к Турции

Президент Турции пригрозил найти новых союзников, если Штаты не пересмотрят свое отношение к стране

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть отношение к Анкаре, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

"Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от неверного представления о том, что наши отношения могут быть ассиметричными. США должны осознать, что у Турции есть альтернативы (партнерству с Вашингтоном - ИФ)", - пишет он в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

Президент Турции предупредил, что "в случае, если не удастся избавиться от склонности (США - ИФ) к односторонним действиям и от неуважения, нам будет нужно искать новых друзей и союзников".

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Эрдоган предупредил, что Турция не будет оставлять без ответа недружественные действия со стороны США. Он напомнил, что Анкара ввела санкции против ряда американских официальных лиц после аналогичного шага Вашингтона против нее. "В дальнейшем мы будем действовать по тому же принципу", - подчеркнул он.

Президент также обвинил США в том, что они "неоднократно оказывались не в состоянии понять и учесть опасения турецкого народа. И в последние годы наши партнерские отношения проходили проверку на прочность, так как возникали спорные вопросы".

Он напомнил о проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который проживает в США. Анкара обвиняет его в организации неудавшейся попытки переворота в 2016 году и тщетно требует его выдачи. Еще одной проблемой Эрдоган считает оказываемую США поддержку военизированным курдским формированиям в Сирии. Турция же ведет борьбу против этих ополченцев.

Кроме того, Эрдоган напомнил об истории с американским пастором Эндрю Брансоном, которого в Турции намерены судить за поддержку террористов. Вашингтон же добивается освобождения этого человека и даже ввел санкции, чтобы оказать давление на Анкару. Он заявляет, что неоднократно просил США не вмешиваться в этот вопрос, поскольку его должны решить турецкие судебные власти.

"К сожалению, наши усилия, нацеленные на то, чтобы изменить этот опасный тренд, не дали результатов, - пишет Эрдоган. - Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не покажут, что осознают, с какими угрозами сталкивается наша нация, то наше партнерство может оказаться под вопросом".

Ухудшение отношений Турции и США

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Эндрю Брансона. 25 июля он был переведен из тюрьмы под домашний арест.

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

В минувшую пятницу Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции. В свою очередь в МИД Турции заявили о готовности Анкары дать "адекватный ответ" на такое решение президента США и его администрации.

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Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Дональд Трамп

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