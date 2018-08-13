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Американский военный корабль вошел в Черное море

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Эсминец "Карни" военно-морских сил США в минувшее воскресенье зашел в Черное море, сообщил 6-й флот американских ВМС.

В сообщении, размещенном на сайте флота, говорится, что целью пребывания корабля в Черном море является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление потенциала взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

"Карни" (DDG 64), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), предназначен для выполнения различных задач оборонительного и наступательного характера.

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