Американский военный корабль вошел в Черное море

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Эсминец "Карни" военно-морских сил США в минувшее воскресенье зашел в Черное море, сообщил 6-й флот американских ВМС.

В сообщении, размещенном на сайте флота, говорится, что целью пребывания корабля в Черном море является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление потенциала взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

"Карни" (DDG 64), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), предназначен для выполнения различных задач оборонительного и наступательного характера.