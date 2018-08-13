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Звездность отелей в Египте приведут в соответствие с международными стандартами

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Звездность отелей в Египте будет пересмотрена согласно международным стандартам, сообщается на сайте Elbalad.news.

"Туристическая отрасль в Египте все еще переживает непростые времена. Многие гостиницы не модернизируются, в них нет квалифицированных рабочих, и их звездность не соответствует действительности. "Тайные постояльцы" помогут определить реальный уровень отеля", - говорится в сообщении.

Как рассказали "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), звездность объектов размещения в Египте давно является предметом дискуссии: множество гостиниц сами присвоили себе "звезды", чаще всего 4 и 5, при этом качество их услуг оставляет желать лучшего. "В связи с этим министерство туризма Египта заключило контракт с тремя экспертами UNWTO по пересмотру звездности отелей в соответствии с международными стандартами. Работа уже началась на курорте Шарм-эль-Шейх", - отметили в ассоциации.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2017 году Египет занял второе место в мире среди стран, туризм в которых растет быстрее всего. Несмотря на прекращение авиасообщения с Россией и Великобританией в 2015 году из-за теракта в небе над Синаем, турпоток в североафриканскую страну вырос на 51%.

Для россиян с апреля 2018 года открыто авиасообщение с Каиром. Прямые рейсы на курорты Красного моря по-прежнему не выполняются, поэтому турпоток в Египет из России пока минимален.

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Теги: Египет, UNWTO

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