Российские туроператоры распродали путевки на сентябрь более чем наполовину

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рейсы на сентябрь и начало октября по всем массовым международным направлениям у российских туроператоров распроданы на 50-60%, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в четверг.

"Туры на лето уже распроданы практически полностью (до 95%), рейсы на пляжных направлениях на сентябрь и начало октября закрыты на 50-60% по всем массовым международным направлениям. При этом туры на российские курорты с вылетом в сентябре уже распроданы на 70%", - рассказали в АТОР.

В то же время не все путевки еще оплачены - и из-за очередного резкого ослабления рубля по отношению к мировым валютам туры дорожают. "На данный момент курс доллара равен 68,3 руб., евро - 79 руб. Некоторые туроператоры уже опубликовали внутренний курс валют на 24 августа, и он выше на рубль, чем сейчас. Поэтому туры выгоднее оплатить 23 августа", - отметили в ассоциации.

При этом колебания курсов валют на этой неделе не дали каких-либо значительных изменений в продажах. "Основная часть туристов успела приобрести туры еще до подорожания валют. Рост курса отразится уже не на летнем отдыхе, а на зимних турах", - считают в АТОР.

В то же время дальнейшее ослабление рубля может стать ощутимым для продаж по раннему бронированию.

"Курс рубля 67-68 за доллар - это уже за границами привычного коридора. Если дойдет до 70, то замедление продаж будет очень заметным", - заключили в ассоциации.

В четверг днем курс доллара США достиг отметки 69 руб./$1 впервые с 5 апреля 2016 года (+97 копеек к предыдущему дню), курс евро составил 79,755 руб./EUR1 (+85,5 копейки). Очередной скачок валют произошел на фоне опасений участников рынка негативного влияния на финансовую систему России новых санкций со стороны США, а также некоторого снижения нефтяных цен в рамках коррекции.