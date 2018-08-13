США выделят Шри-Ланке $39 млн в целях безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США намерен направить $39 млн Шри-Ланке по программе "военной финансовой помощи" зарубежным государствам, чтобы укрепить способность Шри-Ланки обеспечивать безопасность на море, сообщают в понедельник западные СМИ.

СМИ уточняют, что выделение средств США для Шри-Ланки по военной линии является частью пакета финансовой помощи на сумму в $300 млн для стран Южной и Юго-Восточной Азии с целью обеспечения "свободного, открытого, основанного на правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе".

Однако предложение госдепа теперь должно получить одобрение в Конгрессе США.

США прекращали продажу вооружений Шри-Ланке, когда правительство страны вело борьбу против тамильских сепаратистов.

СМИ также указывают, что о предложении госдепа Шри-Ланке стало известно на фоне информации о наращивании инвестиций КНР в порты и прочую инфраструктуру на Шри-Ланке - в важнейший элемент китайского проекта "Один пояс - один путь"". Также Пекин обещал сохранять финансовую помощь Шри-Ланке. При этом в 2017 году КНР и Шри-Ланка договорились о передаче в аренду китайской компании порта Хамбантота на южном побережье острова.

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не стремятся господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, но в то же время Вашингтон не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты.