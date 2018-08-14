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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Исследование ко Дню кошек, опасность яркого синего света и новый эффект в магнитных мешалках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики открыли новый эффект в магнитных мешалках — оказывается, перемешивающий жидкость магнит, называемый "блохой", левитирует в жидкости, если ее вязкость превышает определенное значение. Ученые не только экспериментально определили вязкость, частоту вращения и высоту стакана, при которой "блоха" начинает левитировать, но и объяснили наблюдаемое явление теоретически. Оказалось, что основная причина, по которой "блоха" остается подвешенной в жидкости, — отставание ее вращения от вращения нижнего магнита, из-за которого одноименные полюса магнитов время от времени оказываются друг над другом.

- Биохимики определили, почему яркий синий свет представляет опасность для сетчатки глаза. Известно, что именно синее излучение от осветительных приборов, телевизоров и мобильных устройств приводит к наибольшему числу нарушений зрения по сравнению с остальной частью видимого спектра. Оказалось, это связано с активацией светочувствительных молекул ретиналя, которая, в свою очередь, изменяет состояние фосфолипидов, участвующих в клеточных сигнальных путях, и резко увеличивает в цитоплазме концентрацию кальция. В итоге это может привести к гибели не только фоторецепторов, но и клеток других типов.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Привычное для большинства людей умеренное потребление соли не связано с риском для здоровья, выяснили авторы нового международного исследования, охватившего 95,7 тысячи человек. ВОЗ считает, что суточное потребление соли для здорового человека не должно превышать пяти граммов, или одной чайной ложки, но этим рекомендациям не следуют нигде в мире. Исследование показало, что проблемы в виде повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний начинаются у тех, кто съедает больше 2,5 чайных ложки в день — больше всего таких людей, например, в Китае.

- Орнитологи выяснили, что кукушки, подкидывающие яйца в чужие гнезда, меняют не только их цвет, но и размер, делая их максимально похожими на хозяйские. Глухие кукушки, обитающие на территории России, паразитируют на гнездах нескольких видов пеночек: подкидывают яйца, чтобы те вырастили и прокормили птенцов. Ученые изучили размеры яиц пеночек и обнаружили, что кукушки адаптируют под них размеры своих яиц, чтобы хозяева не распознали и не избавились от подкидыша.

- Обнаружено, что способность к пространственному мышлению зависит не только от пола и возраста, но и варьирует от страны к стране. Среди более полумиллиона человек, игравших в мобильную игру, позволявшую оценить пространственное мышление, лучшими оказались жители США, Канады, Австралии и скандинавских стран.

- Китайская компания Taobao разработает очки дополненной реальности, с помощью которых можно будет проверить информацию о товаре, просто взглянув на него. Система покажет цену товара, отзывы покупателей, а также варианты покупки в интернет-магазине и доставки. С помощью очков покупатели также смогут увидеть объемное изображение товара в реальном мире. Продажи устройства начнутся уже в сентябре этого года.

- Концерну Airbus удалось установить рекорд продолжительности полета беспилотного летательного аппарата — его псевдоспутник Zephyr S провел в воздухе почти 26 дней. Такого результата удалось достичь за счет того, что вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, а его конструкция сделана максимально легкой. Предполагается, что в будущем такие псевдоспутники смогут совершать еще более длительные полеты и покрывать сигналом большую территорию.

- Восьмого августа по инициативе Международного фонда защиты животных во всем мире отмечается День кошек. Кошки давно принадлежат к числу самых распространенных домашних питомцев и даже завоевали интернет благодаря своей невозможно милой внешности и непосредственности, но мы еще только учимся понимать их повадки. Поведение кошек непросто изучать уже в силу их меньшей, по сравнению с собаками, привязанности к человеку — они довольно неохотно участвуют в экспериментах. Тем не менее, кое-что о кошках человеку известно — читайте об этом в материале "Усы, лапы и хвост".

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