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Муравьиная кислота в космосе, "хоббиты" в Индонезии и сколько минут сна у нас отбирает широкополосный интернет

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы при помощи системы радиотелескопов ALMA обнаружили признаки присутствия муравьиной кислоты в протопланетном диске вокруг звезды TW Гидры. Это первый случай обнаружения в протопланетном диске простейших карбоновых кислот — основы для синтеза более сложных органических соединений, необходимых для живых организмов на Земле. TW Гидры — оранжевый карлик, расположенный примерно в 194 световых годах от Земли. Это самая близкая к нам звезда, обладающая плотным газопылевым диском, плоскость которого перпендикулярна лучу зрения с Земли, что позволяет наблюдать без искажений.

- NASA объявило подробности первых полетов американских частных пилотируемых космических кораблей, созданных Boeing и SpaceX. Агентство подтвердило информацию о том, что ни один из них не отправится в космос в августе. Теперь оба первых полета без астронавтов на борту намечены на конец 2018 года. Кроме того, NASA назвало составы экипажей первых четырех пилотируемых полетов, намеченных на 2019 год. В планах американского космического агентства — обеспечить себя носителями, альтернативными российским "Союзам", способным доставлять астронавтов на МКС. Контракт NASA с "Роскосмосом" истекает в конце 2019 года, и американские власти опасаются, что к этому времени частные космические корабли еще не пройдут необходимой сертификации.

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- Ученые построили математическую модель, описывающую рост экстремистских групп с учетом того, что люди с одинаковыми интересами склонны собираться вместе. Разработанную модель проверили на примере исламистских групп из социальной сети "ВКонтакте", которые активно росли в конце 2014 — начале 2015 года. Проверка подтвердила, что группы в среднем объединяют людей со схожими интересами, а избавиться от сетевого экстремизма, уничтожив нескольких "подстрекателей", невозможно. Теоретически, работа ученых поможет выявить экстремистские группы по скорости их роста; кроме того, с помощью разработанной модели можно описывать другие физические или биологические системы, например образование геля.

- Индивидуалистическое поведение личинок обыкновенного соснового пилильщика оказалось более выгодной стратегией выживания, чем участие в коллективной защите от нападений хищников. Эти насекомые известны необычным способом защиты: их одновременно тошнит на хищника липкой и токсичной жидкостью — такой "щит" мешает ему хватать отдельных личинок. При всей эффективности этого метода обороны, в нем не всегда участвуют все личинки в группе. Биологи установили это на примере колонии, выращенной в лаборатории. Оказалось, что участвовать в коллективной отрыжке невыгодно — у "уклонистов" лучше работала иммунная система, и они с большей вероятностью доживали до стадии куколки.

- Карликовые люди появлялись на индонезийском острове Флорес дважды, независимо друг от друга. Сначала это были "хоббиты" — Homo floresiensis, которые населяли остров 100-60 тысяч лет назад. Их рост не превышал одного метра, а объем их головного мозга был втрое меньше, чем у современных людей. В настоящее время на острове также живут низкорослые пигмеи. Генетики отсеквенировали полный геном десяти из них и установили, что они не имеют ничего общего с "хоббитами" — кроме места проживания. Современные пигмеи оказались близки жителям Восточной Азии и островной Юго-Восточной Азии, а также унаследовали гены как неандертальцев, так и денисовских людей.

- Доступ к высокоскоростному интернету оказался способен отнять в среднем 25 минут сна за ночь. Социологи выяснили это, проанализировав два масштабных опроса, которые проходили в Германии. Попутно оказалось, что обладатели высокополосного доступа к интернету на 25 процентов чаще, чем члены контрольной группы, спят менее 6 часов в день. Для молодежи эти цифры носят еще более угрожающий характер: исследование людей в возрасте от 18 до 30 лет показало, что участники опроса с высокоскоростным интернетом спали на 70 минут меньше тех, кто не имел к нему подключения.

- Очки дополненной реальности Google Glass научат детей с аутизмом различать эмоции окружающих. Для этого ученые разработали специальное приложение, натренировав его с помощью системы машинного обучения на распознавание восьми эмоций: счастья, грусти, злости, отвращения, удивления, страха, презрения и нейтрального состояния. Программа устанавливается на смартфон на базе Android. Пилотное исследование разработки среди детей в возрасте 7–8 лет позволило 12 его участникам из 14 чаще устанавливать зрительный контакт с окружающими, причем у четырех участников за время исследования аутизм из тяжелой формы перешел в среднюю.

- В США федеральный судья своим решением остановил создание открытой библиотеки чертежей, с помощью которых на 3D-принтере можно легально распечатать из пластика огнестрельное оружие, в частности однозарядные пистолеты The Liberator, выполненные по аналогии с гладкоствольными пистолетами времен Второй мировой войны FP-45 Liberator. Разработчиком The Liberator и активистом создания соответствующей библиотеки выступил американский юрист и оружейник-энтузиаст Коди Уилсон. Он намерен оспорить судебный запрет, так как считает, что постановление федерального судьи нарушает Первую поправку к конституции США, гарантирующей гражданам свободу слова. Противники создания библиотеки Уилсона указывают, что она нарушает запрет на экспорт оружия. Подробнее об этой правовой и технологической коллизии — в материале "Свобода печати оружия".

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