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Афганские военные выбили талибов из города Газни спустя пять дней боев

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Афганистана заявили во вторник, что силам безопасности после пяти дней ожесточенных боев удалось выбить боевиков группировки "Талибан" (запрещена в РФ) из города Газни - столицы одноименной афганской провинции в 75 км к юго-западу от Кабула, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в настоящий момент операция по зачистке от талибов ведется в пригородах Газни. Согласно информации заместителя представителя МВД страны Насарта Рахими, силы безопасности "обыскивают каждый дюйм Газни".

В то же время представитель талибов Забиулла Муджахид опровергает информацию о том, что бойцов движения выбили из Газни и заявляет, что в городе происходят единичные перестрелки.

АП отмечает, что сотни человек были вынуждены покинуть город после того, как 10 августа боевики "Талибан" организовали масштабное нападение на город. Террористы уничтожили телекоммуникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.

В результате столкновений погибли по меньшей мере 100 сотрудников сил безопасности и 20 гражданских. Число убитых боевиков неизвестно. Операция вооруженных сил Афганистана против талибов в Газни проходила под прикрытием авиации США.

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Теги: Афганистан

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