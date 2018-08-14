Россияне не пострадали в инциденте у британского парламента

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Россияне не пострадали в результате наезда автомобиля на ограждение около британского парламента в Лондоне, сообщили во вторник в посольстве России в Великобритании.

"Посольство находится на связи с британскими правоохранительными органами. По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет", - говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в результате наезда на ограждение пострадали двое пешеходов, они не получили серьезных травм.

Witness says vehicle hit several cyclists and then smashed into barrier outside Parliament - one casualty being treated. Police taking situation, understandably, very seriously pic.twitter.com/URCa3NJzVN — Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) August 14, 2018

Дипмиссия рекомендует российским гражданам и соотечественникам избегать район, где произошел инцидент, как и другие места скопления людей в центре города.

"Напоминаем, что уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным, четвертым по пятибалльной шкале, что означает большую вероятность терактов", - отметили в посольстве.

Отмечается, что инцидент у парламента "в настоящее время не квалифицирован властями как террористический акт". "Однако поступают сообщения очевидцев о возможных преднамеренных действиях водителя", - подчеркивается в сообщении.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента в Лондоне. Водитель был задержан. Полиция в связи с инцидентом начала контртеррористическую операцию, улицы рядом с местом происшествия были оцеплены.