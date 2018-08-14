При обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщают местные СМИ.
Автомобильный мост в Генуе частично обрушился во вторник. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
#Genova #Italia— WalterVerst (@WalterVerst) 14 августа 2018 г.
Se habla de más de una docena de fallecidos en el derrumbe del #PuenteMorandi en el país europeo. Es parte de la traza continental E80.
Video @cclerici
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