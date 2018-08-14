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При обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

Есть обновление от 14:58

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщают местные СМИ.

Автомобильный мост в Генуе частично обрушился во вторник. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Обрушение моста в Генуе

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Теги: Италия, Генуя

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