Не менее 11 человек погибли при обрушении моста в Генуе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщает телеканал Rai News со ссылкой на источники в итальянском МВД.

В то же время, ряд некоторые СМИ сообщают, что, согласно неофициальным данным, погибли минимум 20 человек.

Кроме того, по данным Rai News, 12 человек получили травмы, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

При этом в сообщениях отмечается, что в момент катастрофы на обрушившейся части моста находилось около 20 транспортных средств.

Ранее СМИ сообщали о десятках погибших.

Участок моста в Генуе протяженностью в примерно 200 метров обрушился во вторник. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-е годы. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.