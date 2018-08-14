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ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных

Брюссель также рассчитывает на прекращение преследований по политическим мотивам в стране

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Решение Шекинского апелляционного суда Азербайджана условно освободить оппозиционного политика Ильгара Мамедова после пяти лет тюремного заключения является долгожданным шагом, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз вместе с Советом Европы внимательно следит за делом Мамедова. Ожидается, что решения Европейского суда по правам человека будут полностью выполнены", - говорится в коммюнике, распространенном вечером во вторник в Брюсселе. В нем отмечается, что Европейский союз рассчитывает "на безоговорочное освобождение и реабилитацию в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в качестве члена ООН, Совета Европы и ОБСЕ всех тех, кто в настоящее время находится под стражей или ограничен в перемещении по политическим мотивам".

"Европейский союз продолжит диалог и будет тесно сотрудничать с Азербайджаном, в том числе с целью решения фундаментальных вопросов демократии и прав человека на благо народа Азербайджана и отношений между ЕС и Азербайджаном", - подчеркнул представитель ЕВС.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Азербайджана принял решение вернуть дело Мамедова, осужденного на семь лет, на рассмотрение Шекинского апелляционного суда. 13 августа сообщалось, что он вышел на свободу.

Мамедов и заместитель башгана (председателя) оппозиционной партии "Мусават" Тофиг Ягублу были арестованы в связи с событиями в Исмаиллы в январе 2013 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании Ягублу был освобожден в марте 2016 года.

По официальной версии, вечером 23 января 2013 года в городе Исмаиллы произошел массовый конфликт, в результате которого были сожжены отель "Чираг" и четыре автомобиля различных марок. Акция протеста в Исмаиллы возобновилась днем 24 января. Несколько сотен человек собрались у здания исполнительной власти района с требованием отставки главы администрации. Митингующие также забросали полицейских камнями. Полиция разогнала митингующих, применив при этом слезоточивый газ и резиновые пули. Власти Азербайджана обвинили Мамедова в организации данных беспорядков.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 5 декабря 2017 года инициировал судебное разбирательство в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с неисполнением его решения. Наиболее жесткая мера в рамках надзорных полномочий КМСЕ впервые применена против Азербайджана из-за отказа властей освободить Мамедова. Дело оппозиционера, арестованного, а затем осужденного в 2013 году на семь лет лишения свободы за блог с информацией о событиях в стране, было признано ЕСПЧ "политически мотивированным".

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Теги: Азербайджан, Евросоюз

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