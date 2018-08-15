Сеул попытается соединить дороги двух Корей до конца года

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Развитие связей между двумя корейскими государствами не является дополнением к нормализации отношений Севера с США, заявил президент Южной Кореи

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что развитие межкорейских отношений будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и миру в регионе, оно не является дополнением к нормализации отношений между Северной Кореей и США.

"Развитие отношений между Югом и Севером - это не дополнительный результат развития северокорейско-американских связей. Напротив, развитие отношений между Югом и Севером является движущей силой, способствующей денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он, вступая на церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи из-под японского колониального господства.

Мун Чжэ Ин отметил, что объединение двух корейских государств важно для "выживания и развития".

"Хотя политически объединение может занять длительное время, установление мира между Югом и Севером, взаимные дружественные визиты, формирование совместного экономического сообщества будет означать для нас полное освобождение", - заявил глава государства.

Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея прилагает усилия к тому, чтобы до конца текущего года соединить свои железные и автомобильные дороги с северокорейскими.

Он предложил создать совместно с Северной Кореей, США и другими четырьмя странами региона "Железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии".

"Это сообщество будет способствовать созданию энергетического и экономического объединения в Северо-Восточной Азии путем расширения экономической сферы на север континента для сосуществования и процветания региона", - заявил Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул важность состоявшегося 12 июня саммита КНДР-США для регионального мира.

"Мир и процветание на Корейском полуострове - это обещание, которое дали главы двух государств всему миру. Я надеюсь, что Северная Корея доведет до конца процесс денуклеаризации, а Соединенные Штаты оперативно примут соответствующие меры", - отметил президент Республики Корея.

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Теги: КНДР, Южная Корея

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