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Император Акихито последний раз публично раскаялся за действия Японии во Второй мировой войне

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Император Японии Акихито в среду выразил глубокое раскаяние по поводу действий своей страны во времена Второй мировой войны, сообщает агентство Associated Press.

"Осмысляя прошлое и думая о чувствах глубокого раскаяния, я беспрестанно продолжаю надеяться, что разрушительная война никогда не повторится", - сказал император, выступая с речью в Токио на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

"Вместе со всем нашим народом сейчас я воздаю должное всем тем, кто погиб во время войны, и молюсь о мире во всем мире и о продолжении развития нашей страны", - добавил он.

Агентство отмечает, что император ежегодно выступает с речью в годовщину окончания Второй мировой войны. Однако это выступление стало для него последним по этой теме, поскольку в апреле 2019 года Акихито намерен отречься от престола.

Еще в 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Император Акихито занял трон в 1989 году, сейчас ему 84 года.

На церемонии во вторник выступал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который также почтил память всех погибших в годы войны.

"Мы никогда не допустим разрушительного действия войны. Почтительно относясь к истории, мы должны всегда твердо придерживаться этого обещания", - подчеркнул премьер.

Однако в отличие от императора открыто выражать сожаление и раскаяние из-за действий Японии Абэ не стал.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил с радиообращением о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил, что стало завершением Второй мировой войны. Формальная капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

В токийском храме Ясукуни хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военнослужащих - жертв военных конфликтов. Среди них таблички с именами 14 военачальников времен Второй мировой войны, которые были осуждены в Китае как военные преступники.

Визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Сеуле, Пекине и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации.

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Теги: Япония, Акихито

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