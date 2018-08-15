США удвоят численность военного контингента в Норвегии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Численность американского воинского контингента в Норвегии будет увеличена с 330 до 700 морских пехотинцев, говорится в заявлении норвежского Минобороны, выдержки из которого приводят в среду западные СМИ.

При этом, как отмечается в сообщениях, часть военных, которые будут находиться в Норвегии на ротационной основе, планируется переместить ближе к границе с РФ.

В Осло подчеркивают, что подобное усиление присутствия США в Норвегии не следует воспринимать как военную эскалацию. Норвежская сторона настаивает на том, что военные США будут находиться на территории страны для выполнения исключительно тренировочных миссий.

Ранее глава МИД страны Ине Эриксен Сёрейде заявила журналистам, что это решение не направлено против России и не нацелено на создание постоянной американской базы в Норвегии.

В июне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти намерения подрывает доверие Москвы к Осло.

План присутствия Вооруженных сил на ротационной основе в Норвегии рассчитан на срок до пяти лет. Решение о первоначальном размещении военных на полгода было принято в начале 2017 года, в прошлом июне было принято решение о продлении сроков их присутствия. Они должны были покинуть страну до конца этого года.

Это первые военные иностранного государства, которые дислоцируются в Норвегии со времен Второй мировой войны.