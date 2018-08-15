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Британские ВВС перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Королевские военно-воздушные силы Великобритании в среду сообщили о перехвате шести российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО.

В сообщении британских ВВС, распространенном в среду, говорится, что на перехват российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

При приближении британских истребителей самолеты ВВС РФ повернули в сторону Крымского полуострова, подчеркивается в сообщении. Также королевские военно-воздушные силы Великобритании отмечают повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.

Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских Typhoon. Сколько из них приняли участие в перехвате, не уточняется.

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