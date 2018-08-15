Минобороны РФ опровергло перехват британскими истребителями Су-24 над Черным морем

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщение ВВС Британии о том, что в понедельник британские истребители перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.

"13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

После выполнения задания российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО, отметили в Минобороны.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - добавили в ведомстве.

Там отметили, что "полеты самолетов морской авиации Черноморского флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".

Ранее в среду Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате шести российских Су-24 над Черным морем у границ НАТО. В сообщении говорилось, что навстречу российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители "Еврофайтер Тайфун" ВВС Британии.

Утверждалось, что при приближении британских истребителей российские самолеты повернули в сторону Крымского полуострова.