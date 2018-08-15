Трамп отозвал доступ экс-директора ЦРУ Бреннана к секретным данным

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп лишил бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана доступа к засекреченной информации, сообщила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Выгода, которую члены администрации могут извлечь из консультаций с мистером Бреннаном не стоит риска, представляемого его непредсказуемым поведением", - говорилось в документе. "Репутация мистера Бреннана ставит под вопрос его надежность и объективность", - добавила С.Сандерс.

В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб, включая экс-глав ФБР, нацразведки и АНБ: Джеймса Коми, Джеймса Клаппера и Майкла Хэйдена, а также экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба.

Ранее в Белом доме заявляли, что эти люди, по мнению администрации США, стремятся использовать получаемые секретные данные в политических, а иногда и финансовых целях.