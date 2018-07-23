Трамп собрался отозвать доступ к секретным сведениям у бывших руководителей разведслужб

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным ряда бывших руководителей разведслужб, сообщила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

На вопрос о том, намерен ли глава государства рассмотреть этот вопрос в связи с экс-главой ЦРУ Джоном Бреннаном, Сандерс пояснила, что в этом случае дело не ограничивается только этим человеком.

"Мы рассматриваем вопрос о лишении доступа к информации не только Бреннана, но и Коми (экс-главу ФБР Джеймса Коми), Клаппера (экс-главу нацразведки Джеймса Клаппера), Хэйдена (экс-главу АНБ Майкла Хэйдена), Райс (экс-советника по нацбезопасности Сьюзан Райс) и Маккейба (экс-замглаву ФБР Эндрю Маккейба)", - сказала Сандерс.

Она пояснила, что эти люди, по мнению Белого дома, стремились использовать получаемые секретные данные в политических целях, а иногда - для того, чтобы заработать денег. "Крайне неправильно, что они обвиняли президента в том, что он якобы находится под влиянием России и якобы поддерживал недопустимые контакты с Россией", - сказала представитель Белого дома.

Она напомнила, что Трамп согласен с оценкой американской разведки, что Россия пыталась повлиять на американские выборы 2016 года. Но при этом она напомнила, что разведка США также пришла к выводу, что эти попытки ни к чему не привели. Наконец, Сандерс подчеркнула, что заговора между предвыборным штабом Трампа и Россией не было.