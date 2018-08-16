Шеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружием

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что ему не известно о том, что Россия запустила спутник, который может рассматриваться как космическое оружие.

"Я не могу это комментировать. Знаете, я об этом просто не знаю, не владею этой темой", - сказал он в ответ на просьбу журналиста "прокомментировать информацию представителя Госдепартамента о том, что один из российских спутников ведет себя аномально и может потенциально рассматриваться как космическое оружие".

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве, заявила, что стремление России к созданию средств для поражения целей в космосе "вызывает тревогу".

Поблет отметила, что в октябре прошлого года министерство обороны России вывело на орбиту "спутник-инспектор космических аппаратов", который ведет себя "аномально".

Российский представитель на Конференции по разоружению в Женеве Александр Дейнеко назвал заявления Поблет "необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях, на предположениях".