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Госдеп США встревожило "ненормальное" поведение российского спутника на околоземной орбите

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет заявила на конференции ООН по разоружению, что в Вашингтоне обеспокоены российскими разработками систем противокосмической обороны, в том числе "ненормальным" поведением одного из российских разведывательных спутников.

По ее словам, которые приводят западные СМИ, такие действия РФ "настораживают, если принимать во внимание недавнюю модель российских злонамеренных действий".

Она, в частности, упомянула вывод на орбиту осенью прошлого года российского разведывательного "спутника-инспектора".

"Единственный достоверный факт, которым мы располагаем, состоит в том, что этот спутник был выведен на орбиту", - сказала она, отметив, что данный аппарат "ведет себя очень ненормально", и подобного поведения ранее не наблюдалось.

По ее словам, таким образом, у США "есть еще одно доказательство, что действия России не соответствуют ее словам".

СМИ напоминают, что на конференции ООН обсуждают вопрос заключения нового международного договора, который предотвратил бы гонку вооружений в космосе.

Спутник-инспектор - тип космического аппарата, способного менять орбиту и взаимодействовать с прочими спутниками.

Ранее вице-президент США Майк Пенс объявил, что США планируют к 2020 году создать космические войска как отдельный род войск, и это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

Накануне шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает решение о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил Соединенных Штатов.

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Теги: США, Россия

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