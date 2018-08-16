Россия усилит эскадру у берегов Сирии новым кораблем с ракетами "Калибр"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота РФ "Вышний Волочек" с крылатыми ракетами "Калибр" направлен в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море, сообщили в четверг в пресс-службе Черноморского флота.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.

По данным флота, "Вышний Волочек" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочёк" принят в состав Черноморского флота 1 июня этого года.

"Вышний Волочёк" - шестой корабль проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе. Заложен 29 августа 2013 года, спущен на воду 22 августа 2016 года.

В настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии.