Иракские ВВС ликвидировали группу террористов в Сирии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ВВС Ирака нанесли авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, уничтожив террористов, планировавших совершить атаки на иракской территории, сообщили в четверг иракские военные.

"Согласно данным разведки, террористы планировали операции с участием смертников, и намеривались в ближайшие дни атаковать невинных людей (в Ираке)", - говорится в заявлении иракского командования.

Отмечается, что истребители нанесли бомбовый удар, уничтожив "пункт управления" террористов ИГ.