Самолет с туристами из РФ экстренно сел в Турции из-за проблем с двигателем

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт турецкой Анталии незапланированно принял российский чартер, у которого по пути из Туниса в Ростов-на-Дону возникли проблемы с двигателем, сообщил "Интерфаксу" источник в аэропорту Анталии.

"Боинг-737" российской авиакомпании "Северный ветер", выполнявший чартер из Туниса в Ростов-на-Дону, во время полета столкнулся с критическими проблемами в одном из двигателей. Командир запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказалась турецкая Анталия, где самолет экстренно приземлился", - сказал источник.

На борту самолета свыше 150 российских туристов, возвращавшихся с отдыха в Тунисе.

"Российский перевозчик предоставит резервный борт из числа имеющихся в Анталии для дальнейшего перелета туристов. Неисправный борт от полета отстранен", - сказал источник.