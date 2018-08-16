Большинство американцев не одобрили планы Белого дома по созданию космических войск

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Более половины американских граждан не поддерживают инициативу Белого дома по созданию нового вида вооруженных сил США - военно-космических войск, показали результаты опроса американского телеканала CNN.

По его данным, против формирования нового рода войск в США высказались 55% участников опроса, в то время как 37% опрошенных сообщили, что поддерживают идею американской администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

Министр обороны США Джеймс Мэттис также поддержал решение о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил США.