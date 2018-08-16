Активистка "Волонтеров Победы" приговорена на Украине к условному сроку

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суд на Украине приговорил к условному сроку задержанную активистку "Волонтеров Победы" Елену Одновол, она покинет СИЗО в пятницу, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Только что переговорила по телефону с Людмилой Денисовой (украинский омбудсмен - ИФ). Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно. Завтра она будет освобождена из СИЗО", - сообщила Москалькова, слова которой приводят в пресс-службе уполномоченного.

Где Одновол будет отбывать условный срок наказания, на данный момент неизвестно, добавила она.

"Завтра же к ней в Херсон, где она пока содержится в СИЗО, приедет мама. Со слов Денисовой, Одновол признала свою вину в совершении преступлений. Однако суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен ею из суда", - сообщила Т.Москалькова.

23 апреля пресс-служба движения "Волонтеры Победы" сообщила о задержании на территории Украины активистки движения россиянки Е.Одновол. Власти Украины считают Е.Одновол украинской гражданкой. Херсонский городской суд арестовал Одновол по подозрению в государственной измене.