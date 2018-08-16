Прилепин попал в "черный список" лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 15 августа, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошли российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель, историк и политик с Украины Лев Вершинин.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в списке 138 человек.