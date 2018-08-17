Анкара посоветовала Вашингтону изменить политику в отношении Турции

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Анкара не хочет иметь проблем во взаимоотношениях с Вашингтоном, отметив, что при нынешней политике США преодолеть разногласия куда сложнее.

"Мы с легкостью могли бы преодолеть разногласия в отношениях с США, но не при таком подходе", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

В четверг глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.