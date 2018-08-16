В мире

США подготовили новые санкции против Турции в связи с делом пастора

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей уже около двух лет, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты добились освобождения неназванного турецкого гражданина из неизвестной страны, однако, несмотря на это, Турция не пошла на освобождение пастора, пишет агентство Bloomberg.

В начале августа Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

10 августа Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

Эти санкции, а также ряд других факторов привели к резкому падению курса турецкой лиры.

Американский священник Эндрю Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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Теги: США, Турция

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