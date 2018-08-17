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Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции

Президент США требует освободить американского пастора

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если Турция не освободит арестованного американского пастора Эндрю Брансона, то Вашингтон снизит уровень ее поддержки.

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"Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но мы сократим степень поддержки Турции", - написал американский президент в твиттере.

Он отметил, что "Турция многие годы пользовалась Соединенными Штатами", назвав при этом Брансона "великим патриотом, находящимся в заложниках".

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Америка может расширить санкционный список против Турции в связи с делом пастора.

"Мы уже ввели санкции против нескольких членов ее кабинета. У нас запланировано еще больше мер, если они (турки - ИФ) быстро не освободят его", - сказал он журналистам.

В связи с арестом пастора Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции Абдулхамита Гюля и внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Эндрю Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году по подозрению в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот в июле 2016 года.

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Теги: США, Турция

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