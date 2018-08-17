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Военный парад в США перенесли на 2019 год

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В США принято решение о переносе на 2019 год запланированного на текущий год военного парада, объявил представитель американского министерства обороны Роберт Мэннинг. Он сообщил журналистам, что Пентагон и Белый дом "договорились провести это мероприятие в 2019 году".

Парад в 2018 году должен был состояться 10 ноября в связи с исполняющейся 100-летней годовщиной окончания Первой мировой войны, и приурочен ко Дню ветеранов - 11 ноября.

Оценочная стоимость планировавшегося в ноябре текущего года парада увеличилась с $12 млн до $92 млн, сообщил ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источник в Пентагоне. По полученным телеканалом данным, в эту сумму были включены расходы на безопасность и транспортировку техники.

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Теги: США

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