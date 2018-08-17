Свадьба министра Австрии, на которую приедет Путин, пройдет в ресторане в Южной Штирии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В австрийском ресторане Gasthaus Tscheppe в Южной Штирии активно готовятся к приему по случаю свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайссль, но деталей меню не раскрывают.

"Конечно, я рада, что могу участвовать в подготовке такого события, это ведь не каждый день происходит", - рассказала "Интерфаксу" по телефону подруга владельца ресторана Хайнца Прешана Памела.

"Мы готовы выполнить все пожелания клиента, если, например, кто-то захочет получить вегетарианское меню", - сказала она, отвечая на вопрос, что подадут министру Кнайссль, которая, по сообщениям австрийских СМИ, является вегетарианкой.

Ресторан находится неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии, примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац. Гости могут расположиться и на террасе, откуда открывается живописный вид на виноградники и горы.

Как говорится на сайте, ресторан специализируется на современной кухне Штирии. Это, например, "Салат винодела" из салатных листьев c тыквенным маслом, яйцом, крутонами и луком (большая порция 7,90 евро, маленькая - 6,90) или шницель с картофелем фри за 9,80 евро. Вегетарианцам предлагается рыба с томатами и ризотто со спаржей (21,90 евро).

Какая свадьба без казаков

В свою очередь, австрийский таблоид Oesterreich сообщает, что ресторан Gasthaus Tscheppe зарезервирован с 12:00 до 20:00. Гости - около 100 человек - начнут собираться в близлежащей деревне Гамлиц примерно в 12:00. Примерно в 13:30 должен приехать Путин.

Издание утверждает, что "в качестве сюрприза" российский президент привезет с собой фольклорный ансамбль казаков, которые должны будут выступить. При этом Oesterreich ссылается на собственные дипломатические источники.

В числе приглашенных на свадьбу - австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Последний, указывает издание, имеет много активных контактов в "Единой России".

Предполагается, что примерно в 15:30 Путин покинет ресторан, а около 16:00 покинет Австрию и вылетит в Берлин, где в 18:00 запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

В минувшую среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что перед визитом в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа Владимир Путин сделает остановку в Австрии с частным визитом для того, чтобы поприсутствовать на свадьбе главы МИД страны.