Песков не стал рассказывать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался сообщить, что Владимир Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Я пока не могу этого сказать. Мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он рассказал, что Путин получил приглашение на торжество в ходе своего визита в Вену и "с удовольствием его принял".

Песков заметил, что это уже не первое частное светское мероприятие за границей, которое посещает Путин. "Такое бывало", - сказал он, но не назвал конкретных примеров.

Пресс-секретарь президента добавил, что журналисты кремлевского пула не будут присутствовать на мероприятии.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Путин будет гостем на свадьбе главы МИД Австрии: президент заедет на это мероприятие по пути в Берлин. После этого он отправится в Германию, где 18 августа встретится с канцлером Ангелой Меркель.