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США отказались давать деньги на проекты по стабилизации в Сирии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от выделения $200 млн на проекты по стабилизации ситуации в Сирии, сообщили агентству Associated Press, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, администрация в пятницу уведомила конгресс о том, что она прекратит выделение $200 млн на сирийские программы в рамках политики по отказу Вашингтона от участия в сирийском конфликте.

По словам источников, освободившиеся средства будут направлены на другие нужды.

"Они сообщили, что эти средства будут с лихвой компенсированы дополнительным финансированием в размере $300 млн со стороны партнеров по коалиции, в том числе $100 млн выделит Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

"Данный шаг является знаком того, что администрация США прислушивается к позиции Дональда Трампа о необходимости отказа от участия США в конфликте в Сирии", - информирует агентство.

Администрация США планирует назначить дипломата Джеймса Джеффри на пост специального посланника по Сирии, отмечает агентство.

Позже госдепартамент подтвердил информацию AP, уточнив сумму сокращения расходов на Сирию.

"С апреля госдеп добился привлечения $300 млн со стороны партнеров по коалиции для поддержки критически важной стабилизации и инициатив по восстановлению освобожденных от ИГ (запрещенная в России организация - ИФ) районов на севере Сирии... В результате... госсекретарь Майк Помпео принял решение о перенаправлении около $230 млн из фондов по стабилизации в Сирии (на другие проекты - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства.

"Окончательная победа над ИГ остается ключевой задачей администрации США и госдепартамента в Сирии", - подчеркивается в сообщении.

"Это решение не является признаком отказа США от стратегических целей в Сирии", - уточнили в госдепе.

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Теги: США, Сирия
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