СМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Уже четвертые сутки нет связи с танкером "Пантелена" под панамским флагом, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, подтвердили телекомпании "Имеди" в МИД Грузии.

"Связь с танкером прервалась у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива. МИД Грузии находится в постоянном контакте с греческим владельцем судна для выяснения всех обстоятельств", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В беседе с журналистами "Имеди" представитель грузинской посреднической компании "Иалкани" не исключил, что судно захватили сомалийские пираты.