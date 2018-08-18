Главные новости
В миреПесков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииВ миреУмер бывший генсек ООН Кофи АннанВ миреУкраина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне
В мире

Поиски пропавшего 5 дней назад танкера с россиянами на борту не дали результатов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего пять дней назад у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива нефтяного танкера Pantelena IMO 9321469, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, пока не дали никакого результата.

"Поисковая операция интенсивно продолжается. До сих пор мы не получили какой-либо информации о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов", - сообщил журналистам заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, также могло произойти несанкционированное задержание, поскольку танкер перевозил дизельное топливо.

В миреСМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратамиЧитать подробнее

"Тема, связанная с транспортировкой грузов такого типа, достаточно сенситивная для этого региона", - отметил он.

Выяснить какие-либо обстоятельства пытается и Агентство морского транспорта при Минэкономики Грузии. Власти страны сотрудничают и с панамской организацией - непосредственным владельцем танкера, а также нанявшей его греческой компанией Lotus Shipping.

По информации МИД Грузии, к поиску танкера подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).

Как говорится в распространенном в субботу заявлении Lotus Shipping, 14 августа 2018 года корабль находился в Габоне (Западная Африка) в 31 километре от порта Либревиль и связь с ним оборвалась после 02:00 часов ночи.

При этом компания просит представителей медиа учитывать состояние членов семей находящихся в танкере лиц и в этот тяжелый период не распространять информацию, касающуюся имен и фамилий моряков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гвинейский залив, Грузия

Новости по теме

В мире
Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииПесков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии
Помимо выступления казачьего хора российский лидер подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самоварПодробнее
 Украина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в ХерсонеУкраина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне
Представитель президента Украины заявляет, что судно заблокировали на три года, экипаж не пускает портовую инспекцию на бортПодробнее
 Порошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу РоссииПорошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу России
Президент Украины подписал закон, который "защищает хоздеятельность таких предприятий от воздействия юрлица государства-оккупанта"Подробнее
 Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил нового премьераЛукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил нового премьера
Новым премьером назначен Сергей Румас, который ранее возглавлял Банк развитияПодробнее
Умер бывший генсек ООН Кофи АннанУмер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Лауреату Нобелевской премии мира было 80 летПодробнее
 Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человекаЧисло жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человека
Ночью под завалами бетона спасатели обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек, включая ребенкаПодробнее
 Экс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабминаЭкс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабмина
Имран Хан возглавляет партию "Движение за справедливость", которая выиграла июльские выборыПодробнее
 Пентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на СШАПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США
Американские военные ждут появления новых стратегических ядерных бомбардировщиковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПесков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииВ миреУмер бывший генсек ООН Кофи АннанВ миреУкраина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в ХерсонеВ миреПорошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу РоссииВ миреЭкс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабминаВ миреПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США

Поиски пропавшего 5 дней назад танкера с россиянами на борту не дали результатов

Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостах

Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостахСпикер ГД получил обращение по поводу декриминализации действий пользователей в соцсетях Подробнее

Володин получил в Анкаре поддержку Турции по ситуации с ПАСЕ

Что произошло за день: суббота, 18 августа

Путин на свадьбе австрийского министра, смерть Кофи Ананна и блокирование Украиной российского танкера Подробнее

Путин назвал хорошей поездку на свадьбу главы МИД Австрии

Путин и Меркель обозначили планируемые к обсуждению темы

Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии

Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииПомимо выступления казачьего хора российский лидер подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар Подробнее

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" и одержал первую победу в РПЛ-2018/19

"Эхо Москвы" восстановило основной канал радиостанции в YouTube

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru