Поиски пропавшего 5 дней назад танкера с россиянами на борту не дали результатов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего пять дней назад у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива нефтяного танкера Pantelena IMO 9321469, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, пока не дали никакого результата.

"Поисковая операция интенсивно продолжается. До сих пор мы не получили какой-либо информации о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов", - сообщил журналистам заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, также могло произойти несанкционированное задержание, поскольку танкер перевозил дизельное топливо.

"Тема, связанная с транспортировкой грузов такого типа, достаточно сенситивная для этого региона", - отметил он.

Выяснить какие-либо обстоятельства пытается и Агентство морского транспорта при Минэкономики Грузии. Власти страны сотрудничают и с панамской организацией - непосредственным владельцем танкера, а также нанявшей его греческой компанией Lotus Shipping.

По информации МИД Грузии, к поиску танкера подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).

Как говорится в распространенном в субботу заявлении Lotus Shipping, 14 августа 2018 года корабль находился в Габоне (Западная Африка) в 31 километре от порта Либревиль и связь с ним оборвалась после 02:00 часов ночи.

При этом компания просит представителей медиа учитывать состояние членов семей находящихся в танкере лиц и в этот тяжелый период не распространять информацию, касающуюся имен и фамилий моряков.