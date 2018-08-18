Австралийский подросток взломал внутреннюю сеть Apple

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Подросток 16 лет из Австралии признал вину в незаконном проникновении во внутреннюю сеть компании Apple и скачивании оттуда файлов, сообщила BBC News.

Мальчик из пригорода Мельбурна за последний год неоднократно проникал в сеть Apple, получая досута к 90 гигабайтам информации. Компания настаивает, что подросток не добрался до аккаунтов клиентов и поблагодарила сотрудников безопасности за оперативную работу и защиту информации частных лиц.

Расследованием дела занималась федеральная полиция Австралии. По версии следствия, нарушитель хвастался взломами в сообщениях WhatsApp. Он признался, что очень любит Apple и хотел бы там работать.

Адвокат подростка утвеждает, что его подзащитный хорошо известен среди австралийских хакеров.

Приговор виновному объявят 20 сентября.