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Лукашенко не увидел перспектив присоединения Белоруссии к России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко категорически не согласен с мнением о том, что Белоруссия могла бы стать частью российского государства.

"Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть", - цитирует президента Белоруссии госагентство "БелТА".

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", - отметил Лукашенко.

"И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем", - сказал белорусский лидер.

Он добавил: "Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости - ИФ), иначе не скажешь: Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу".

Как сказал президент Белоруссии, Россия - "самая близкая нам страна". "Мы один народ фактически. Мы от одного корня, - белорусы, россияне и украинцы", - заявил он.

"Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией - конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственно окно в 1 тыс. км с востока на запад - это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", - отметил Лукашенко.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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