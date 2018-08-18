Путин назвал хорошей поездку на свадьбу главы МИД Австрии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что крайне удовлетворен своей поездкой в Австрию на свадьбу главы МИД этой страны Карин Кнайссль.

"Она была хорошей поездкой, очень доброй. Это был частный визит", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с канцлером Германии под Берлином.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ пробыл в Гратце около часа, подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой. На свадьбе также выступил Кубанский казачий хор.