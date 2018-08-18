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Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии

Помимо выступления казачьего хора российский лидер подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар

Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии
Cвадьбa главы МИД Австрии Карен Кнайссль
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карен Кнайссль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным несколько подарков, а также выступление Кубанского казачьего хора, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что у Путина состоялась краткая беседа с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Песков рассказал журналистам, что подарил президент РФ на свадьбу главы МИД Австрии: "Картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар".

Еще одним подарком российской стороны стало выступление на свадьбе Кубанского казачьего хора, которое, по словам Пескова, вызвало восторженную реакцию гостей.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что церемония бракосочетания проходила в "весьма непринужденной и теплой атмосфере".

По его словам, Путин "выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию".

Президент присутствовал не только на праздничном застолье, но и посетил предшествовавшую ему церемонию бракосочетания, которую провел бургомистр Гратца.

Объясняя выбор пейзажа в качестве подарка, Песков пояснил, что супруг министра Вольфганг Майлингер - уроженец таких же сельских мест.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что "с супругом г-жи Кнайслль Путина объединяет страсть к дзюдо, поскольку Майлингер также в свое время занимался этим видом борьбы".

В субботу вечером российский лидер после краткого визита в Австрию, где провел на свадьбе около часа, прибыл в Берлин.

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

7 фотографий
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбеПоздравления молодоженам от австрийского канцлера Себастьяна КурцаКарин Кнайссль танцует с участником хора донских казаковВладимир Путин и Карин КнайссльВладимир Путин среди гостей свадьбыМолодожены - Карин Кнайссль и Вольфганг Мейлингер
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбе
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Теги: Владимир Путин, Австрия, Карен Кнайссль

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