Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Исследователи выяснили пол и возраст людей, которые захоронены в черном саркофаге, обнаруженном в Александрии в июле.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.

На одном из черепов видны следы хирургического вмешательства. В костях найдены частицы золота.

Черный гранитный саркофаг, которому около 2000 лет, был заполнен красной жидкостью. Его содержимое вызвало фурор в соцсетях - пользователи предполагали, что это "эликсир жизни" или красная ртуть. В интернете появились петиции с призывом разрешить добровольцам выпить ее. Но министерство древностей уточнило, что это просто сточные воды.

Саркофаг был обнаружен в Александрии нетронутым. Выдвигались версии, что в нем могут находиться останки Александра Македонского. Эти предположения, как версии о проклятии черного гранитного саркофага, были отвергнуты учеными.